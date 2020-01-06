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Giriş Tarihi : 06-01-2020 10:40

Voleybolda Tokyo'ya kota heyecanı başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da yarın başlayacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde şampiyon olarak olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

Voleybolda Tokyo'ya kota heyecanı başlıyor

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da yarın başlayacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek.

Apeldoorn şehrinde 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek elemelerde Avrupa ikincisi unvanıyla yer alacak milli takım, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Azerbaycan ve Bulgaristan bulunuyor.

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselerek çapraz eşleşecek.

Yarı finalde galip gelen ekipler, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Milli takımın grup maçları, Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Organizasyonda yarı final ve final maçlarını ise Teve2 ekranlara taşıyacak.

Kadro ve maç programı 

Başantrenörlüğünü Giovanni Guidetti'nin yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

Maç programı (TSİ)

Yarın:

15.00 Almanya-Türkiye

8 Ocak Çarşamba:

15.00 Hırvatistan-Türkiye

10 Ocak Cuma:

18.30 Türkiye-Belçika

11 Ocak Cumartesi:

Yarı finaller

12 Ocak Pazar:

19.30 Final maçı

 

ETİKETLER: a milli kadın voleybol takımı hollanda tokyo
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  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
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  • 11 Denizlispor 22 17
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  • 13 Gençlerbirliği 18 17
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  • 15 Konyaspor 15 17
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