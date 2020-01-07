Sanayinin gelişiminde 'savunma modeli'

Bakan Varank, "Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz." dedi.

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesiyle, organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayi siteleri ve endüstri bölgelerine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu alımlarının tüm dünyada yerlileşmeyi teşvik etmek için bir kaldıraç olarak kullanıldığını vurgulayan Varank, bu sayede hem ürünlerin yerlileştirildiğini hem de yerli firmaların güç kazandığını söyledi.

Kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı

Varank, Türkiye'de yerli malının kullanımıyla ilgili merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin kamu alımlarında zaman zaman sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yerli malını teşvik etmek için uygulamaya koyduğumuz birtakım programların tam olarak uygulanmadığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin alımlarında yüzde 15 yerli ürünlere fiyat avantajı uygulama mecburiyeti var ama ihalelerde idareler bunun arkasından dolaşabilecek uygulamalara gidebiliyor. Bu bizim gerçekten sıkı takip ettiğimiz bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Eğer yerlisi varsa, mutlaka yerlisine yönelmeniz gerekiyor' talimatı var."

"Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Bu kapsamda uygulanan sanayi iş birliği projelerine de değinen Varank, ihaleye giren firmaların yerli katkı, teknolojik iş birliği, ihracat gibi konularda taahhütte bulunduğunu, buna göre bir puanlama yapıldığını ve idarelerin yerli bir katkı varsa Kamu İhale Kanunu'ndaki kısıtlamalara tabi olmadan çok daha esnek bir şekilde ihale yapabildiğini anlattı.

Varank, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesine verdikleri önemin altını çizerek, bu çerçevede 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan Sanayileşme İcra Kurulunun oluşturulacağını ve bu kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceğini anımsattı. Bakan Varank, "Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak üzere kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"Türkiye sanayisine yön verecek bir yapı"

Söz konusu kurulun Savunma Sanayii İcra Komitesi ile benzer bir yapıda olacağını belirten Varank, "Burada hedef kamu alımları da dahil olmak üzere Türkiye'deki sanayi politikalarına yön vermek. Savunma Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir örnek. Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz." dedi.

Firmalar ve kamu kurumlarına çağrı

Kamu alımlarında yerli malı kullanımına ilişkin çağrıda bulunan Varank, şöyle devam etti:

"Firmalarımıza çağrı yapmak istiyorum, eğer bir ihalede problem yaşıyorlarsa, ihale şartnamelerinde özellikle yabancıyı gösteren birtakım maddeler varsa lütfen bize başvursunlar, ben bizzat bunların takipçisi olacağıma söz veriyorum. Bakanlarımıza, kurumlarımıza telefon ediyorum, bundan da çekinmiyorum. Bir çağrıyı da kamu kurumalarımıza ve yerel yönetimlerimize yapmak istiyorum. Yerel yönetimler de bu manada çok önemli. Lütfen kamu alımlarında yüzde 15 fiyat avantajını uygulayın, gelin sanayi iş birliği projelerini beraber uygulayalım, yerli katkı payını artıralım. lütfen yerlisi varken yabancıyı işaret etmeyin, yabancıyı almaya yönelmeyin. Bu çok önemli bir husus."

"315 OSB'de 2 milyon kişi istihdam ediliyor"

Varank, OSB'ler, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerine yönelik çalışmalara da değinerek, sağlıklı bir sanayi için planlı sanayileşmenin önemini vurguladı.

Türkiye'de sanayinin sadece 3'te 1'inin OSB'ler, sanayi siteleri ve endüstri bölgeleri gibi planlı sanayi alanlarında olduğunu dile getiren Varank, özellikle OSB'lerde istihdamı artırmak, buralardaki altyapı projelerinin bir an önce tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Varank, "Türkiye'de sicil almış 315 OSB var, 2 milyon kişi buralarda istihdam ediliyor. Bu sene inşallah 7 OSB'nin altyapılarını tamamlayarak burada yatırıma hazır hale geleceğiz ve yatırımcılarımızı buralara yönelendireceğiz." dedi.

OSB'lere yönelik çalışmalar devam edecek

OSB'lerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik mevzuatta yenilikler yaptıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Spekülatif arsa satışının ve tahsislerinin önüne geçmek için birtakım tedbirler aldık. OSB'de yatırım yapmak isteyen ama yer bulamayan firmalar için bu işi 30 günde tamamlamaya dönük birtakım tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde de OSB'leri, sanayi sitelerini ve endüstri bölgelerini daha verimli hale getirecek uygulamalarımıza devam edeceğiz. Burada kanunla ilgili bir değişiklik gerekiyorsa bununla ilgili çalışmaları yaparak gerekli yerlere iletmeyi planlıyoruz. OSB'lerde de bir kümelenme olsun, özellikle sektörel bazda ihtisaslaşma olsun ki OSB'lerdeki çıktıların girdi olarak kullanılabileceği, buna simbiyotik ilişki deniliyor, mükemmel, verimli, eko-endüstriyel parklar oluşturalım istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da önümüzdeki günlerde devam edecek."