SAĞLIK 10 OKUNMA

IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

IMF Başkanı Georgieva, "Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran'dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz." dedi.