Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür." dedi.

İstanbul

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" kapsamında "Gastronomi Turizminin Yeni Yaratıcı Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı KayaDemirer, Türkiye'de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019'da 110 milyar lira civarında olduğunu kaydederek, yılı 19 milyar doların hemen altında bir büyüklükle kapattıklarını söyledi.

Ev dışındaki yeme-içme sektörünün ABD'de 900 milyar dolar, İngiltere'de 120 milyar dolar, İtalya'da yaklaşık 100 milyar dolar, İspanya'da 53 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Demirer, işletme ve istihdama bakıldığında Türkiye'nin emek yoğun bir sektöre sahip olduğunun görüldüğünü anlattı.

Demirer, "Türkiye'nin bu sektörde alacağı çok yol var. Bir taraftan da bardağa dolu bakmak istiyoruz. Biz bunun altını çizerek söylüyoruz; Türkiye'nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür. Üstelik bu sektörde genç nüfus istihdam ediliyor. Bunu iyi yakalamak lazım." diye konuştu.

"Yeni yabancı yatırımcılar Türkiye'de yerel bir ortakla iş birliği yapmalı"

Demirer, yabancı yatırımcılara neler önerebileceği şeklinde soru üzerine, yurt dışından gelerek Türkiye'de yeme-içme sektöründe işletme açacak yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

"Aslında sadece Türkiye'de değil bu önerilerimiz her yerde olmalı. Yabancı yatırımcı bir ülkeye gittiğinde mutlaka yerel bir oyuncu ile iş birliğine gitmeli. Her ülkenin dinamikleri çok farklı çünkü. Ben Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı yatırımcılara ilk süreçte Türk ortakla ortak hareket etmesini öneriyorum. Çünkü en başta yapılan hataların ileride temizlenmesi veya düzeltilmesi zor oluyor. Ayrıca Türk bir şirketle evlilik yaparak yurt dışında çok iyi işlere imza atabilirler."