DÜNYA
Giriş Tarihi : 06-03-2020 14:18

Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Belgrad

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce Macaristan'dan geldiğini söyledi.

Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.

Diğer bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.

 

ETİKETLER: sırbistan koronavirüs kovid-19 salgın hastalık
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