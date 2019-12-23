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Giriş Tarihi : 23-12-2019 16:17

'Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında verilen karar olayı kapatmaya yöneliktir'

Türk Arap Medya Derneği, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilmesi kararının olayı aydınlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğunu bildirdi.

'Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında verilen karar olayı kapatmaya yöneliktir'
İstanbul Türk Arap Medya Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Arap Medya Derneği üyesi Cemal Kaşıkçı'nın haince öldürülmesinin üzerinden geçen 15 ay sonunda Suudi mahkemelerinden çıkan 5 kişi için idam, 3 kişi için hapis kararlarının olay hakkındaki gerçekleri arayışlarını sona erdirmeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası  BM raporları ve basına yansıyan yönlerinden bilindiği üzere Kaşıkçı cinayetinin, Suudi resmi mensubu üst düzey profesyonellerden oluşan bir ekipçe organize edilip gerçekleştirilmiş bir eylem olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cinayetin ardından konsolosluk binasına girip delilleri karartan diğer görevlileri de katacak olduğunuzda sayısız Suudi devlet görevlisinin bu operasyona dahil olduğunu görürsünüz. Böylesi bir operasyonun bu kadar kalabalık bir ekip tarafından dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bugün çıkan kararların olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğu aşikardır. Bu sebeplerden ötürü bugün verilen bu düzmece kararların bizim için yeterli olmadığını ifade ediyor ve sürekli sorduğumuz o soruyu bir kere daha yineliyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Madem ki en az 8 suçluyu tespit ettiniz, en azından bu kadar suçludan Cemal’in naaşının nerede olduğunu da öğrenmiş olmalısınız. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Yerli işbirlikçilere teslim edildiği iddiasının içindeki o işbirlikçilerin isimlerini bu kadar suçludan öğrenmiş olmalısınız. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Cemal için gerçekten adalet istiyorsanız bu soruları cevaplandırmalı ve olayın bütün faillerini adalet önüne getirmelisiniz. "   Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.  
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