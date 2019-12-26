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Giriş Tarihi : 26-12-2019 09:38

Beyazsu koruma alanı ilan edildi

Mardin Nusaybin Beyazsu Kaynağı, koruma alanı olarak ilan edildi.

Beyazsu koruma alanı ilan edildi

Ankara

Devlet Su İşleri (DSİ) Jeolojik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, saniyede 5,3 metreküp debiye sahip Mardin Nusaybin Beyazsu Kaynağı, Mardin ve ilçelerinin içme, kullanma ve endüstri suyu temininde 2045 yılına kadar değişik miktarlarda kullanıma alınacak.

İçme suyu kaynağı olarak koruma altına alınan Beyazsu'da, "mutlak koruma alanı", "birinci derece koruma alanı" ile "ikinci derece koruma alanı" olacak bölgeler ve buralarda uyulması gerekenler belirlendi.

Mutlak koruma alanı sınırları içinde yalnızca yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına, çalışmasına izin verilecek ve sadece DSİ tarafından sondaj kuyusu açılabilecek. Atıkların bu alana dökülmesi ve bölgede suların kirlenmesine neden olacak faaliyetlerde bulunulması yasak olacak.

İlan, Tarım ve Orman Bakanlığı onayının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

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ETİKETLER: mardin nusaybin beyazsu kaynağı koruma alanı
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