Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçi maaşlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce, çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarının, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre değerlendirildiğinde diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarla aynı olduğu bildirildi.

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.

Kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ayrı ayrı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceğinin altı çizildi.

Bu yaklaşımla, "Aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerektiği" kaydedilen açıklamada, aynı fakülteden mezun iki kişinin, kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar olacağı vurgulandı.

"Bekçiler, genel kolluk içinde en düşük maaşı alıyor"

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri oldukları, emniyet hizmetleri sınıfında genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan, vatandaşların huzur ve sükununu sağlayan silahlı kolluk görevlileri oldukları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel kolluk teşkilatı içinde yer alan diğer personelle kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.

Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır."