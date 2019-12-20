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Giriş Tarihi : 20-12-2019 10:10

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. - Anadolu Ajansı.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak
İstanbul Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus beklenen bölgede, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.  
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