19 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde 50 kişi daha hayatını kaybetti. Aşılamada; 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 62.85'e ulaşırken, yüzde 84.2 ile Muğla birinci sırada bulunuyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 50 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 226 bin 513 yeni testten 7 bin 667'si pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olarak...