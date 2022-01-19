19 OCAK kORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 412 bin 31 testten 72 bin 615’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 84 bin 426 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 72 BİN 615 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 412 bin 31 testten 72 bin 615’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti....

ÖS 7:56 · 19 Oca 2022·Twitter Web App