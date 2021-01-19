SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-01-2021 20:27

19 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

İSTATİSTİKLERİ

19 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca korona kovid-19
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  • 4Galatasaray1833
  • 5Hatayspor1831
  • 6Alanyaspor1830
  • 7Trabzonspor1930
  • 8Fatih Karagümrük1827
  • 9Göztepe1925
  • 10Antalyaspor1925
  • 11Yeni Malatyaspor1824
  • 12Sivasspor1823
  • 13Başakşehir FK1923
  • 14Konyaspor1922
  • 15Kasımpaşa1822
  • 16Çaykur Rizespor1821
  • 17Kayserispor1919
  • 18Gençlerbirliği1919
  • 19BB Erzurumspor1916
  • 20MKE Ankaragücü1815
  • 21Denizlispor1814
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