19 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 563 testten 23 bin 810’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 218 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 28 bin 749 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 218 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 563 testten 23 bin 810’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 218 kişi daha hayatını kaybetti....