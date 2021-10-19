19 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 360 bin 849 testten 30 bin 862’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 223 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 352 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 223 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 360 bin 849 testten 30 bin 862’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 223 kişi daha hayatını kaybetti....