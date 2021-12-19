19 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 349 bin 193 testten 16 bin 910’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 858 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 171 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 349 bin 193 testten 16 bin 910’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti....