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Giriş Tarihi : 19-02-2020 15:39

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. -

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dörder takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

 

 

ETİKETLER: fenerbahçe futbol takımı süper lig derbi hazırlıkları futbol
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