DÜNYA
Giriş Tarihi : 16-12-2019 14:01

Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çinli diplomatları “casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla” sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki
Pekin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD tarafının Çinli diplomatlara yönelik “casusluk” eleştirilerinin temelsiz olduğunu belirterek, Washington yönetimini protesto ettiklerini söyledi. New York Times: ABD askeri üsse izinsiz giren Çinli diplomatları sınır dışı etti Gıng, “ABD’yi bir an önce hatasını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye, Çinli diplomatların Viyana Sözleşmesi’ne göre haklarını korumaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullanarak karşılıklı diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'ne göre kurulduğunu hatırlattı. ABD'nin New York Times gazetesi, eylül ayında ABD’de bulunan bir askeri bölgeye giriş izni bulunmadığı halde giren Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın sınır dışı edildiğini yazmıştı. Haberde, söz konusu iki diplomatın eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla geldiği Virginia eyaletindeki askeri üssün kontrol noktasında durdurulduğu ancak diplomatların bölgeye giriş izinleri bulunmamasına rağmen yoluna devam ettiği kaydedilmişti. Amerikalı yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceğini açıklamıştı. ABD, en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.  
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