Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' açıklandı

Üsküdar Üniversitesi, Kovid-19 salgınıyla ilgili Türkiye genelinde 81 ilde online anket üzerinden "Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması" başlıklı araştırma gerçekleştirdi.

İstanbul

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırmanın, Kovid-19 salgınının kişilerde oluşturduğu kaygı, korku, süreç yönetimi ile ilgili algı ve olgunlaşma olmak üzere dört boyutta değerlendirilmesi hedefleniyor.

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