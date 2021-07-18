SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-07-2021 21:05

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

koronavirüs

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 233 bin 946 yeni testten 7 bin 680'i pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti. Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 62.74'e ulaşırken, en çok aşı yapılan il ise yüzde 84.1 ile Muğla oldu. Yüzde 34.7 aşılama oranı ile Bitlis ise son sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75'inin aşılandığı zaman mavi renkte gösterilen iller, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu.

 

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 72.0 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 71,2 ile Ankara ve yüzde 62,7 ile üçüncü sırada İstanbul bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder," ifadeleriyle paylaştı.

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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