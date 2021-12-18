SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-12-2021 20:05

18 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

18 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 342 bin 183 testten 17 bin 644’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 568 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 191 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 342 bin 183 testten 17 bin 644’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

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