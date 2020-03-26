Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı yapacak.
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
5- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri telekonferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını odaklı toplantı yapacak.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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