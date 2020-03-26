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Giriş Tarihi : 26-03-2020 09:46

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı yapacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

5- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri telekonferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını odaklı toplantı yapacak.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

 

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