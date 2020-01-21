EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-01-2020 12:55

TUSAŞ atıklarının yüzde 99'unu dönüştürdü

TUSAŞ'ta oluşturulan ekosistem sayesinde atıklar ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderiliyor.

TUSAŞ atıklarının yüzde 99'unu dönüştürdü

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), atıklarının yüzde 99'unu dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ta israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi gibi konularda örnek uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Şirketin Kahramankazan merkez yerleşkesi başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm ofislerinde oluşturulan ekosistem sayesinde atıklar ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderiliyor.

Bu kapsamda 2019'da 2 bin 847 ton metal, 611 ton kağıt, 44 ton plastik ve 6 ton cam atığın yerinde ayrıştırılması ve dönüşüme gönderilmesiyle 10 bin 386 ağacın kesilmesi ve 380 bin 607 kilogram karbondioksite (CO2) eşdeğer sera gazının salınımı önlendi, 4,6 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

TUSAŞ, ayrıca, 10 bin çalışanı adına 10 bin fidan ile Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Kıranardı mevkisinde TUSAŞ Hatıra Ormanı Projesi oluşturdu.

Öte yandan ahşap ve metal hurdalar da şirketin diğer projelerinde değerlendiriliyor.

 

ETİKETLER: tusaş atık geri dönüşüm ekosistem
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