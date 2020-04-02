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Giriş Tarihi : 02-04-2020 06:55

İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyamızda 552 milyon 529 bin lira toplandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyamızda 552 milyon 529 bin lira toplandı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri https://t.co/zKNezqHJx1 sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020

Altun, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu.

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."

 

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