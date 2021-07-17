SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-07-2021 19:46

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS

Bir şunu diyen bir yazı 'TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU EN AZ BİR DOZ AŞI OLMUŞ 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS (%) 1.DOZ TÜRKİYE ORTALAMASI 17 TEMMUZ 2021 % 62,61 2.DOZ ORTALAMASI BUGÜNKÜ TEST SAYISI % 32,79 234.161 1.2.ve3. DOZ TOPLAMI 62.816.975 BUGÜNKÜ VAKA SAYISI DOZ UYGULANAN 7.666 38.860.587 2. DOZ UYGULANAN BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 20.351.388 3. DOZ UYGULANAN 38 3.605.000 BUGÜNKÜ İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5.490 TRT HABER' görseli olabilir

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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