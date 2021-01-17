SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-01-2021 19:05

17 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

17 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca korona kovid-19
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  • 6Alanyaspor1830
  • 7Fatih Karagümrük1827
  • 8Trabzonspor1827
  • 9Antalyaspor1925
  • 10Yeni Malatyaspor1824
  • 11Sivasspor1823
  • 12Başakşehir FK1823
  • 13Konyaspor1822
  • 14Göztepe1822
  • 15Kasımpaşa1722
  • 16Çaykur Rizespor1821
  • 17Gençlerbirliği1819
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  • 19MKE Ankaragücü1715
  • 20Denizlispor1814
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