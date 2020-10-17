SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-10-2020 19:06

17 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

17 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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  • 4Galatasaray47
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  • 7Sivasspor47
  • 8Hatayspor47
  • 9Göztepe46
  • 10Konyaspor46
  • 11Kasımpaşa46
  • 12Kayserispor56
  • 13Çaykur Rizespor55
  • 14Trabzonspor55
  • 15Yeni Malatyaspor55
  • 16Gençlerbirliği34
  • 17Beşiktaş44
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  • 19Gaziantep FK43
  • 20Denizlispor42
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