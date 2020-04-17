Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı Rize'de yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ukrayna'dan yurda getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı, Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Rize

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Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 142 kişi, Ukrayna'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Rize'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Devlet Hatun Yurduna getirilerek yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Rize Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar tarafından vatandaşlara destek sağlanacak.

Rize Valiliğince vatandaşların ihtiyaçları yanı sıra misafir odalarına meyve tabağı bırakıldı, AFAD ekipleri1,5 aylık bebek için de beşik aldı.

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