OPEC ve OPEC dışı ülkeler 6 Nisan'da toplanacak

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağını açıkladı.

Bakü

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Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, OPEC ile OPEC dışı ülkelerin petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için görüşeceği belirtildi.

Toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan'ın da davet edildiği görüşmede yeni bir "iş birliği beyannamesi"nin istişare edileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan'ın yaptığı davet üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için dün acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

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