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Giriş Tarihi : 16-01-2020 11:48

ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.

 

ETİKETLER: ING BASKETBOL SÜPER LİG ING ALL-STAR
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