16 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 364 bin 426 testten 54 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 136 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 136 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 54 BİN 100 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 364 bin 426 testten 54 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 136 kişi daha hayatını kaybetti....