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16 MESLEKTE BELGESİ OLMAYAN 1 OCAKTAN SONRA ÇALIŞAMAYACAK

16 MESLEKTE BELGESİ OLMAYAN 1 OCAKTAN SONRA ÇALIŞAMAYACAK

GÜNCEL HABERLER
Giriş Tarihi : 28-11-2022 04:38
16 MESLEKTE BELGESİ OLMAYAN 1 OCAKTAN SONRA ÇALIŞAMAYACAK

16 meslekte Belgesi olmayan 1 Ocak'tan itibaren  çalışamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren 16 meslekte belgesi olmayan çalışamayacak

 

Bu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023’te itibaren çalıştırılamayacak.

“Mesleki Eğitim Kanunu”na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.
 

 

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ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: MESLEK PERSONEL
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