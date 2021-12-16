16 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 3 testten 18 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 664 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 167 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 3 testten 18 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti....