SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-12-2021 21:03

16 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

16 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 3 testten 18 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 664 olarak açıklandı.

ankahaber.net

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 167 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 3 testten 18 bin 100’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti....

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