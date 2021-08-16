SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-08-2021 21:17

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Ağustos’a ilişkin yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 287 bin 947 yeni testten 18 bin 163'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 165 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre dün (15 Ağustos) 154 kişi hastalık sebebiyle yaşamını yitirmiş, 18 bin 847 yeni vaka kaydedilmişti.

 

Türkiye’de koronavirüs: 154 can kaybı, 18 bin 847 yeni vaka

Tabloda yer alan bilgilere göre; 1. doz aşılamada yüzde 92,3 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova izliyor. Yüzde 47,8 aşılama oranı ile Urfa ise son sırada bulunuyor.

 

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir, Bilecik, Ankara, Hakkari, Ordu, Yalova, Bartın, Burdur, Dersim, Giresun, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Artvin, Uşak, Bolu, Sinop ‘mavi iller’ arasında yer alıyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 79,1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 77,9 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 70,5 ile İstanbul bulunuyor.

'TEDBİRLERE BİR SÜRE DAHA SIKICA UYMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var."

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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