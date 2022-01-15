15.OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 384 bin 263 testten 63 bin 967’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 52 bin 16 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 177 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 63 BİN 967 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 384 bin 263 testten 63 bin 967’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti....