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Giriş Tarihi : 23-01-2020 11:02

Anadolu Efes Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes Real Madrid'e konuk olacak

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın İspanya ekibi Real Madrid'e konuk olacak.

Avrupa Ligi tarafından "Haftanın maçı" olarak kabul edilen karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Wizink Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 17 galibiyet ve 3 mağlubiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, İstanbul'da 16 sayı farkla yendiği Real Madrid'i deplasmanda da mağlup etmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Real Madrid ikinci sırada bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, turnuvada yaptığı son 2 mücadelede Rus temsilcileri CSKA Moskova ve Khimki'ye mağlup oldu.

Avrupa'da 679. maç

Anadolu Efes, yarın Real Madrid karşısında Avrupa kupalarında 679. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 678 müsabakada 381 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 430 maçın 224'ünü kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 32. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, yarın 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 29 maçın 7'sini Anadolu Efes, 22'sini ise Real Madrid kazandı.

Anadolu Efes, FIBA organizasyonlarında Real Madrid ile yaptığı 2 müsabakada ise birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Real Madrid'i 76-60 mağlup etmişti.

 

ETİKETLER: anadolu efes thy avrupa ligi real madrid
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