SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-02-2022 20:59

15 ŞUBAT KORONAVRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

15 ŞUBAT KORONAVRÜS İSTATİSTİKLERİ

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NELER SÖYLENDİ?
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
  • 1Trabzonspor2560
  • 2Konyaspor2448
  • 3Adana Demirspor2541
  • 4Başakşehir FK2440
  • 5Alanyaspor2540
  • 6Fenerbahçe2540
  • 7Hatayspor2539
  • 8Beşiktaş2538
  • 9Gaziantep FK2435
  • 10Kayserispor2535
  • 11Sivasspor2534
  • 12Fatih Karagümrük2533
  • 13Galatasaray2529
  • 14Kasımpaşa2528
  • 15Antalyaspor2528
  • 16Göztepe2527
  • 17Giresunspor2526
  • 18Çaykur Rizespor2523
  • 19Altay2522
  • 20Yeni Malatyaspor2416
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Covid-19 'la ilgili 3. aşıyı yaptırdınız mı?
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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
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