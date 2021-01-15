SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-01-2021 19:36   Güncelleme : 15-01-2021 19:40

15 OCAk KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

15 OCAk KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca korona kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Beşiktaş1735
  • 2Fenerbahçe1735
  • 3Galatasaray1733
  • 4Gaziantep FK1731
  • 5Alanyaspor1830
  • 6Hatayspor1728
  • 7Fatih Karagümrük1827
  • 8Trabzonspor1726
  • 9Antalyaspor1824
  • 10Konyaspor1722
  • 11Sivasspor1722
  • 12Başakşehir FK1722
  • 13Kasımpaşa1722
  • 14Yeni Malatyaspor1721
  • 15Çaykur Rizespor1721
  • 16Göztepe1719
  • 17Gençlerbirliği1819
  • 18Kayserispor1716
  • 19MKE Ankaragücü1715
  • 20Denizlispor1714
  • 21BB Erzurumspor1813
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Huzurlu musunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA