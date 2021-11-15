15 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 933 testten 23 bin 852’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 215 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 933 testten 23 bin 852’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti....