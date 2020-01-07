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Giriş Tarihi : 07-01-2020 16:23

Konyaspor'a Brezilyalı golcü

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. .

Konyaspor'a Brezilyalı golcü

Konya

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı kulübün, son olarak Yunanistan'ın Süper Lig takımlarından PAS Lamia'da forma giyen golcü oyuncu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda tören düzenlendi.

Kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de katıldığı imza töreninde, 28 yaşındaki oyuncuyla satın alma opsiyonu Konyaspor'da olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Thuram, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu, tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında PAS Lamia'da 15 karşılaşmada 6 gol kaydeden Thuram, Konyaspor'da 99 numaralı formayı giyecek.

 

ETİKETLER: konyaspor süper lig brezilyacı golcü rogerio thuram
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