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Giriş Tarihi : 11-03-2020 14:38

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazılıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

İdmana Caner Erkin'in de katıldığı, Dorukhan Toköz'ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

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