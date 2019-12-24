EĞİTİM
Giriş Tarihi : 24-12-2019 11:29

MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 4 milyon tıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında internet üzerinden yayınlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları, 4 milyon kez indirildi.

MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 4 milyon tıklandı
Ankara Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında internet üzerinden yayınlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları, 4 milyon kez indirildi. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporlar serisinin ilki, Kasım 2018'de "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" başlığıyla yayınlandı. Bakan Yardımcısı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yeni bir uygulamayla Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi yayınlamaya başladıklarını söyledi. Bu raporların, eğitimle ilgili tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirme ve kamuoyuyla paylaşma imkanı sağladığına işaret eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu bizim için hem hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından hem de eksikliklerin görülmesi ve dolayısıyla süreçlerin iyileştirilmesi açısından oldukça önemli. Diğer taraftan bu raporlar, atılan adımların ve başlatılan yeni projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli dayanak sağlıyor." Özer, Bakanlığın şu ana kadar yayınladığı 10 değerlendirme raporunun yaklaşık 4 milyon kez indirildiğini bildirdi. Bu ay yayımlanan "PISA 2018 Türkiye" ön raporunun da medyada ilgi gördüğünü belirten Özer, MEB olarak PISA Türkiye raporunu ilk kez OECD ile aynı gün ve saatte yayınladıklarını sözlerine ekledi.   Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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