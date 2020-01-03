NATO Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Brüksel

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.

Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldüİranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendiİran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktırİran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyorABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildiRuhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktırİran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattıDevrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecekIrak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştirRusya: Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adımABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısıÇin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısıANALİZ: İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?ANALİZ: Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?ANALİZ: İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüşebilir

"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.