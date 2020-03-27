Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cakarta

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Jayapura bölgesinin 72 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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