Şeker hastalığına iyi gelmesi için başladığı sporda Türkiye şampiyonu oldu

Lise öğrencisi Büşra Güneş, sporun rahatsızlığına iyi geleceğini düşünerek başladığı kick boksta iki Türkiye birinciliği, bir kez de üçüncülüğü elde etti. -

Konya

Lise öğrencisi Büşra Güneş, şeker hastalığına iyi geleceği düşüncesiyle başladığı kick boksta başarılara imza atıyor.

Hem hastalığına iyi gelir düşüncesi hem de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 3 yıl önce kick boksla tanışan Güneş, katıldığı 3 Türkiye Şampiyonası'nda iki birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Gösterdiği başarılı performansla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen 16 yaşındaki Büşra Güneş, milli sporcu unvanını aldıktan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Büşra Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce şeker hastalığına yakalandığını söyledi. Hastalığının derecesinin "Tip 1 Diyabet" olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Sporun bu hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Hastalıkla mücadele ettiğim dönemlerde arkadaşlarımın da tavsiyesiyle kick boksa başladım. Bir yıllık çalışmamın neticesinde katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu spora başladığımdan bu yana 2 Türkiye şampiyonluğum, bir de üçüncülüğüm var. Hedefim, milli takıma seçilerek, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de tüm gayretimle çalışıyorum."

Şampiyonalara katılmanın kendisini güçlü hissettirdiğini belirten Güneş, ailesinin ve arkadaşlarının her zaman kendisine destek olduğunu vurguladı.

Şekerinin yükseldiği veya düştüğü zamanlarda titreyip bayıldığını aktaran Güneş, bu tür durumlarda ise antrenör ve arkadaşlarının her zaman yanında olduklarını anlattı.