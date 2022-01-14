14 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 392 bin 438 testten 67 bin 857’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 56 bin 256 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 167 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 67 BİN 857 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 392 bin 438 testten 67 bin 857’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti....