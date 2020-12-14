SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-12-2020 20:31

14 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

14 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor1226
  • 2Galatasaray1123
  • 3Fenerbahçe1223
  • 4Beşiktaş1119
  • 5Göztepe1218
  • 6Gaziantep FK1118
  • 7Kasımpaşa1218
  • 8Hatayspor1018
  • 9Fatih Karagümrük1217
  • 10Yeni Malatyaspor1116
  • 11Konyaspor1115
  • 12Başakşehir FK1215
  • 13Çaykur Rizespor1115
  • 14Trabzonspor1214
  • 15Antalyaspor1214
  • 16Sivasspor1111
  • 17Gençlerbirliği1111
  • 18Kayserispor1110
  • 19BB Erzurumspor129
  • 20Denizlispor116
  • 21MKE Ankaragücü105
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