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Giriş Tarihi : 13-03-2020 09:01

Özel kreşler tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özel kreşler tatil edildi

Ankara

 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.

 

ETİKETLER: aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı kreş gündüz bakımevleri
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