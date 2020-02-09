Kupada Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Ülker Stadı'nda 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçında, hakem Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

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