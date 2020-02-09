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Giriş Tarihi : 09-02-2020 14:13

Kupada Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kupada Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Ülker Stadı'nda 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçında, hakem Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. 

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