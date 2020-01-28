EKONOMİ
Giriş Tarihi : 28-01-2020 16:46

Akaryakıtta ikinci indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 13 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 10 kuruş indirim yapılacak.

Akaryakıtta ikinci indirim

Ankara

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Akaryakıtta çifte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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