Arap ülkelerinde ramazan ayı için Kovid-19 tedbirleri alınıyor

Cezayir, Umman, Tunus ve Gazze Şeridi'nde Kovid-19 mücadele kapsamında ramazan ayında uygulanmak üzere bir dizi yeni önlem alındı.
Gazze
KORONAVİRÜS HABERLERİ
KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması