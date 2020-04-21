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Arap ülkelerinde ramazan ayı için Kovid-19 tedbirleri alınıyor

Cezayir, Umman, Tunus ve Gazze Şeridi'nde Kovid-19 mücadele kapsamında ramazan ayında uygulanmak üzere bir dizi yeni önlem alındı.